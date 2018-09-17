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В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

Вчера, 16:00 | Просмотров: 146 | Версия для печати
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Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении кировчанина, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.
 
В июле 2008 года житель Кирова, 1987 года рождения, был осужден по пяти эпизодам развратных действий в отношении малолетних. Мужчине назначили наказание в виде 1,8 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
 
В сентябре того же года он же был осужден за совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчине назначили окончательное наказание в виде 9 лет колонии строго режима.
 
В 2017 году он освободился из мест лишения свободы и вновь совершил преступление. В марте 2018 года в подъезде дома на улице Некрасова совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки.
 
Девочка рассказала о произошедшем своей маме и спустя несколько дней полиция задержала злоумышленника. В ходе первоначальных допросов мужчина признавал свою вину. Но в последствии поменял свои показания.
 
В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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