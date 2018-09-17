В Кирове будут судить эксгибициониста-рецидивиста.

Поделиться новостью:

Первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СКР по Кировской области завершено расследование уголовного дела в отношении кировчанина, обвиняемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего.

В июле 2008 года житель Кирова, 1987 года рождения, был осужден по пяти эпизодам развратных действий в отношении малолетних. Мужчине назначили наказание в виде 1,8 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

В сентябре того же года он же был осужден за совершение иных действий сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста. Мужчине назначили окончательное наказание в виде 9 лет колонии строго режима.

В 2017 году он освободился из мест лишения свободы и вновь совершил преступление. В марте 2018 года в подъезде дома на улице Некрасова совершил действия сексуального характера в отношении 7-летней девочки.

Девочка рассказала о произошедшем своей маме и спустя несколько дней полиция задержала злоумышленника. В ходе первоначальных допросов мужчина признавал свою вину. Но в последствии поменял свои показания.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным заместителем прокурора Кировской области обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

по информации СУ СКР по Кировской области