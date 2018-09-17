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Новости / Происшествия

В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.

Вчера, 16:57 | Просмотров: 138 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 15.09.2018 года. На 11 км автодороги Слободской–Нагорск, по предварительным данным, 55–летний водитель автомобиля «Мазда-3» совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. 
 
В результате происшествия 49–летняя пассажирка автомобиля «Мазда-3» погибла. Водитель иномарки получил травмы.
 
Аналогичная авария произошла в Мурашинском районе 16.09.2018 г.
 
В Слободском районе иномарка вылетела в кювет: 1 человек погиб.На 490 км федеральной автодороги «Вятка», по предварительным данным, 46–летний водитель автомобиля «Ниссан X-Trail» выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием.
 
В результате происшествия четыре пассажира автомобиля «Ниссан X-Trail» получили травмы (женщины 29 и 53 лет, мужчины 33 и 48 лет, не госпитализированы).


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