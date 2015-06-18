В пригороде Кирова ВАЗ-2115 врезался в лося.
ДТП произошло около 19 часов в Первомайском районе г. Кирова.
На 12 км автодороги «Вятка», по предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля ВАЗ-2115 совершил наезд на лося.
Животное неожиданно выскочило в сумерках на проезжую часть, и водитель не успел среагировать.
В результате происшествия мужчина получил травмы, госпитализация не потребовалась.
Добавим, что это не первый случай, когда ДТП с участием лосей происходит в черте города Кирова. В начале сентября лось был сбит на улице Производственной.
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