В Стрижах при очистке крыши был частично разрушен сайдинг стены дома.

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Информация о ЧП появилась в соцсетях.

По словам местных жителей, работы по очистке кровли от снега проводили представители "Кировжилсервиса".

Рабочих подняли на крышу при помощи вышки.

В какой-то момент техника дала сбой и вышка упала, повредив сайдинг на стене дома.

Рабочие, находившиеся на месте ЧП, по сообщениям очевидцев, не пострадали.