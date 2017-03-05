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Новости / Происшествия

В Стрижах при очистке крыши был частично разрушен сайдинг стены дома.

Вчера, 19:33 | Просмотров: 142 | Версия для печати
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Информация о ЧП появилась в соцсетях.
 
По словам местных жителей, работы по очистке кровли от снега проводили представители "Кировжилсервиса".
 
Рабочих подняли на крышу при помощи вышки.
 
В какой-то момент техника дала сбой и вышка упала, повредив сайдинг на стене дома.
 
Рабочие, находившиеся на месте ЧП, по сообщениям очевидцев, не пострадали. 
 
фото vk.com/zlo43 


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