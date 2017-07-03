На Октябрьском проспекте столкнулись "Калина" и "Приора": пострадали 3 человека - в том числе ребенок.

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ДТП произошло в 13.30 17.02.2019 года в г. Кирове.

На Октябрьском проспекте напротив дома № 20, 68-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем «Лада Приора» под управлением 59-летнего водителя.

В результате происшествия 3 пассажира автомобиля «Лада Калина» - женщины 66 и 59 лет, а также 8-летняя девочка - получили травмы (не госпитализированы).

В целом за трое суток в г. Кирове произошло 10 ДТП, в которых 12 человек получили травмы, в том числе четыре ребенка.

В трех случаях аварий зарегистрировано столкновение транспортных средств из-за несоблюдения автомобилистами очередности проезда, в пяти случаях - наезды на пешеходов.