В Верхнекамском районе нетрезвый водитель на "ЗАЗ Шанс" врезался в иномарку.

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ДТП произошло на 63 километре автодороги Омутнинск – Песковка – Кирс.

По предварительным данным, 59-летний водитель автомобиля «ЗАЗ Шанс» (в состоянии алкогольного опьянения) при повороте налево не убедился в безопасности маневра.

Он не предоставил преимущество в движении встречному автомобилю «Тойота Рав 4» под управлением 45-летнего водителя, в результате чего произошло столкновение. В ДТП два пассажира автомобиля «Тойота Рав 4» - женщины 40 и 67 лет - получили травмы (не госпитализированы).

В тот же день вечером тройное ДТП произошло на 381 км автодороги «Вятка» в Орловском районе. По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «Мазда 6» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, совершил наезд на металлическое ограждение и столкнулся с автомобилем «Шевроле Нива» под управлением 63-летнего водителя.

После чего автомобиль «Шевроле Нива» совершил столкновение с попутным автомобилем «Киа Спортейдж», под управлением 40-летнего водителя.

В результате происшествия водители автомобилей «Мазда 6» и «Шевроле Нива», а также 41-летняя женщина-пассажир автомобиля «Киа Спортейдж» получили травмы (не госпитализированы).

В целом за трое суток на дорогах районов области в 5 ДТП 8 человек получили травмы.