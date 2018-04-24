В Яранске проводится служебная проверка по факту обрушения части крыши детского сада.

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ЧП произошло ночью 18 февраля 2018 года.

В детском саду "Петушок" обрушилась часть кровли.

В здании в этот момент никого не было. По информации руководства учреждения, крышу ремонтировали прошлой осенью.

Судя по фото, кровля не выдержала тяжести снега, скопившегося после обильных снегопадов.

После обрушения группа, над которой просел потолок, была закрыта. Детей распределили по другим группам.

Cейчас детский сад работает в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью детей нет. Подрядчик начал ремонт кровли в рамках гарантийных обязательств. Работу будут закончены к 25 февраля.

По факту обрушения кровли проводится служебная проверка.

фото vk.com/helloyaransk