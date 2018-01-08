В Нововятском районе произошло тройное ДТП.

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Авария случилась в 10 часов 18.02.19 года в г. Кирове.

На ул. Советской напротив д. 174, по предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем "ГАЗ" под управлением 41-летнего водителя.

После чего оба автомобиля совершили наезд на стоящий без водителя автомобиль ИЖ-2126.

В результате ДТП четыре человека получили травмы: водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», водитель автомобиля ГАЗ-2705 (не госпитализированы), 23-летний мужчина-пассажир автомобиля ГАЗ-2705 и 76-летний мужчина-пассажир автомобиля «Фольксваген Транспортер» (госпитализированы).