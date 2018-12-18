ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

19 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 66.2022
EURO: 74.8151
Погода в городе Кирове:
вечером:  -9...-7°C
ночью:  -9...-7°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На улице Чапаева иномарка сбила 18-летнюю девушку.

Сегодня, 12:47 | Просмотров: 161 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ДТП произошло утром 18.02.19 года в г. Кирове.
 
На улице Чапаева напротив д. 50, по предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Икс Трейл» не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Киа Рио».
 
После чего «Киа Рио» сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.
 
В результате происшествия девушка-пешеход получила травмы (не госпитализирована).
 
В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове ищут двух девушек, подозреваемых в краже.

16:08 19.02.2019


В Кирове ищут двух девушек, подозреваемых в краже.

В Пижанском районе на пожаре погибли три человека.

15:29 19.02.2019


В Пижанском районе на пожаре погибли три человека.

За сутки дистанционные мошенники обманули 10 кировчан почти на полтора миллиона рублей.

14:52 19.02.2019


За сутки дистанционные мошенники обманули 10 кировчан почти на полтора миллиона рублей.

На улице Чапаева иномарка сбила 18-летнюю девушку.

12:47 19.02.2019


На улице Чапаева иномарка сбила 18-летнюю девушку.

В Нововятском районе произошло тройное ДТП.

12:44 19.02.2019


В Нововятском районе произошло тройное ДТП.

Валентина Матвиенко вручила награду художественному руководителю сельского ДК из Тужинского района.

12:30 19.02.2019


Валентина Матвиенко вручила награду художественному руководителю сельского ДК из Тужинского района.

В Яранске проводится служебная проверка по факту обрушения части крыши детского сада.

12:26 19.02.2019


В Яранске проводится служебная проверка по факту обрушения части крыши детского сада.

Все новости

Вести. Кировская область

В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенках

17:42 19.02.2019


В области разыграли Кубок Федерации среди команд по хоккею в валенках

Гигантские сосульки на кировских крышах

17:41 19.02.2019


Гигантские сосульки на кировских крышах

Во дворе домов по улице Кольцова мусорные баки скрылись в недрах большой свалки

17:41 19.02.2019


Во дворе домов по улице Кольцова мусорные баки скрылись в недрах большой свалки

В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

17:40 19.02.2019


В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

В Кирове проверяют пассажирский автотранспорт

14:30 19.02.2019


В Кирове проверяют пассажирский автотранспорт

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

На улице Попова иномарка сбила 18-летнюю девушку.

18.12.2018


На улице Попова иномарка сбила 18-летнюю девушку.

На улице Павла Корчагина иномарка сбила 21-летнюю девушку.

15.06.2017


На улице Павла Корчагина иномарка сбила 21-летнюю девушку.

На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".

22.09.2017


На улице Московской 17-летняя девушка попала под колеса "Лады Гранта".

В Кирове иномарка сбила 82-летнюю женщину.

30.01.2018


В Кирове иномарка сбила 82-летнюю женщину.

В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.

22.09.2017


В Кирове водитель ВАЗ-2112 сбил на пешеходном переходу женщину с ребенком.

На улице Мельничной иномарка сбила женщину.

17.11.2017


На улице Мельничной иномарка сбила женщину.

Популярные новости

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

08.02.2019


Начальника УФСИН по Кировской области освободили от занимаемой должности.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В нескольких регионах произошла вспышка заболевания корью

05.02.2019


В нескольких регионах произошла вспышка заболевания корью

Кировские врачи ведут борьбу с онкологическими заболеваниями

06.02.2019


Кировские врачи ведут борьбу с онкологическими заболеваниями

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх