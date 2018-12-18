На улице Чапаева иномарка сбила 18-летнюю девушку.

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ДТП произошло утром 18.02.19 года в г. Кирове.

На улице Чапаева напротив д. 50, по предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «Ниссан Икс Трейл» не справился с управлением и совершил наезд на остановившийся впереди автомобиль «Киа Рио».

После чего «Киа Рио» сбил 18-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по обозначенному пешеходному переходу.

В результате происшествия девушка-пешеход получила травмы (не госпитализирована).

В целом за прошедшие сутки в Кировской области произошло 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 8 человек получили травмы.