В Кирове ищут двух девушек, подозреваемых в краже.
Кража вещей была совершена в 18:20 9 января 2019 года из магазина, расположенного в торговом центре на ул. Горького, д. 5/а.
В хищении подозреваются две девушки славянской внешности.
По факту кражи возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ. Ущерб магазина составил 4 тыс. рублей.
Приметы подозреваемых:
первая - на вид 25 лет, рост 175см., плотного телосложения, волосы окрашены в темный цвет. Была одета в светлый пуховик с капюшоном, красную кофту, синие джинсы, черные ботинки, при себе имела женскую сумку черного цвета.
вторая - на вид 25 лет, рост 175см., худощавого телосложения волосы темного цвета ниже плеч, одета в меховой полушубок в серо-черную полоску, светлую кофту, темно-синие джинсы, черные ботинки.
Всех, кому что-либо известно о личности и местонахождении девушке, просьба сообщить в полицию по тел.: 56-60-20, 8-999-361-89-80 или 02.
Героиням ролика предлагают прийти добровольно в полицию, явка с повинной будет учтена при расследовании уголовного дела.
по информации УМВД по Кировской области
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