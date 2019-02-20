В Кирове произошел пожар в многоквартирном доме.
ЧП случилось вечером 19.02.2019 года.
В 20-42 на пульт "01" поступило сообщение о возгорании в квартире в одном из домов по ул. Большева в г. Кирове.
Дым исходил из квартиры, расположенной на 5-м этаже. Войдя внутрь, пожарные обнаружили в одной из комнат мужчину. Его оперативно эвакуировали и передали работникам скорой помощи.
В результате пожара в квартире обгорели диван-кровать и постельные принадлежности на ней.
Благодаря оперативным действиям пожарных распространения огня на другие помещения квартиры удалось избежать. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении хозяина квартиры.
В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка выясняются обстоятельства происшедшего.
фото ОНДПР г. Кирова
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.