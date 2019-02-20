В Кирове произошел пожар в многоквартирном доме.

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ЧП случилось вечером 19.02.2019 года.

В 20-42 на пульт "01" поступило сообщение о возгорании в квартире в одном из домов по ул. Большева в г. Кирове.

Дым исходил из квартиры, расположенной на 5-м этаже. Войдя внутрь, пожарные обнаружили в одной из комнат мужчину. Его оперативно эвакуировали и передали работникам скорой помощи.

В результате пожара в квартире обгорели диван-кровать и постельные принадлежности на ней.

Благодаря оперативным действиям пожарных распространения огня на другие помещения квартиры удалось избежать. Предположительной причиной возгорания стала неосторожность при курении хозяина квартиры.

В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка выясняются обстоятельства происшедшего.

фото ОНДПР г. Кирова