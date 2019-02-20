На перекрестке Производственной и Московской столкнулись 4 автомобиля и скорая помощь.

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По словам очевидцев, скорая двигалась со включенными спецсигналами.

На перекрестке один из легковых автомобилей не успел среагировать на появление скорой. В итоге произошло массовое ДТП.

Столкнулись "Хонда", два "Рено", "Лада" и автомобиль "Скорой помощи". Обстоятельства аварии выясняются.

Еще одно ДТП с участием скорой произошло на перекрестке улиц Розы Люксембург и Ленина. Автомобиль скорой помощи столкнулся с Hyundai Tucson.

От удара иномарка врезалась в столб.

Информация о пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.

фото vk/com