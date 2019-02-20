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В Сосновке полиция задержала серийного угонщика.

Сегодня, 17:14 | Просмотров: 97 | Версия для печати
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В начале декабря сразу два жителя города Сосновки Вятскополянского района заявили о попытке угона автомобилей. У одного из них машину пытались угнать с парковки.
 
Ночью неизвестный разбил окно, проник в салон машины и, пытаясь запустить двигатель, проехал на ней несколько метров.
 
Другой пострадавший сообщил, что его автомобиль, стоявший на той же парковке, также пытались завести.
 
По данным фактам было возбуждено уголовное дело. Спустя месяц сотрудники ППС на одной из улиц города Сосновки задержали местного жителя в то время, когда он пытался проникнуть в салон автомобиля.
 
30-летний мужчина пояснил, что "хотел покататься" на чужой машине.
 
Выяснилось, что ранее он уже был судим за подобные преступления. В ходе проведенных мероприятий полицейские установили, что задержанный причастен к совершению и декабрьских преступлений.
 
В настоящее время проводятся следственные действия, подозреваемый помещен под стражу.
 
по информации УМВД по Кировской области


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