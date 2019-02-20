Кировские водители продолжают игнорировать запрещающие знаки

Некоторые водители игнорируют дорожные знаки. За это сегодня поплатились те, кто припарковался в неположенном месте на улице Мостовицкой в Чистых прудах.
По четным числам стоянка на этой стороне улицы Мостовицкой запрещена. Запрет не действует на стороне противоположной. Однако она пустует. Почему-то водители жмутся к нечетным домам, тем самым нарушая ПДД. АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Водитель этого автомобиля нарушил правила дорожного движения дважды. Он припарковался в зоне действия знака "стоянка запрещена", кроме того, припарковался возле пешеходного перехода».
Машина отправиться на штрафстоянку. Теперь на нечетной стороне улицы и спецтехника сможет работать, и пешеходы будут чувствовать себя в безопасности.
- Под знаком нельзя стоять. Улица узкая.
На Мостовицкой сегодня было эвакуировано три автомобиля. Их владельцы заплатят штраф. НИКИТА БАЕВ, ИНСПЕКТОР ОТДЕЛЕНИЯ ПРОПАГАНДЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ ОГИБДД УМВД РОССИИ ПО Г. КИРОВУ:
«С начала года за январь-февраль, уже составлено более 400 административных материалов по нарушениям установки и стоянки тран7спортных средств. Более 200 транспортных средств помещено на специализированные штрафстоянки».
Подобные рейды в Кирове проводятся ежедневно. Сотрудники полиции даже сформировали отдельный наряд, который следит за нарушениями парковки.
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