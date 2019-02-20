Кировские водители продолжают игнорировать запрещающие знаки

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«Водитель этого автомобиля нарушил правила дорожного движения дважды. Он припарковался в зоне действия знака "стоянка запрещена", кроме того, припарковался возле пешеходного перехода».

«С начала года за январь-февраль, уже составлено более 400 административных материалов по нарушениям установки и стоянки тран7спортных средств. Более 200 транспортных средств помещено на специализированные штрафстоянки».

Некоторые водители игнорируют дорожные знаки. За это сегодня поплатились те, кто припарковался в неположенном месте на улице Мостовицкой в Чистых прудах.По четным числам стоянка на этой стороне улицы Мостовицкой запрещена. Запрет не действует на стороне противоположной. Однако она пустует. Почему-то водители жмутся к нечетным домам, тем самым нарушая ПДД.Машина отправиться на штрафстоянку. Теперь на нечетной стороне улицы и спецтехника сможет работать, и пешеходы будут чувствовать себя в безопасности.На Мостовицкой сегодня было эвакуировано три автомобиля. Их владельцы заплатят штраф.Подобные рейды в Кирове проводятся ежедневно. Сотрудники полиции даже сформировали отдельный наряд, который следит за нарушениями парковки.