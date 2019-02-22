ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

22 февраля 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.5149
EURO: 74.3332
Погода в городе Кирове:
ночью:  -15...-13°C
утром:  -17...-15°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе

Сегодня, 15:11 | Просмотров: 119 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
Ко Дню защитника Отечества сотрудники МЧС показали кировским школьникам боевую экипировку пожарных и рассказали о своей работе.

- Воздух идет прямо на лицо и это непередаваемо.

Все можно трогать руками, примерять на себя, даже если огнезащитный костюм немножко великоват - не беда. От экипировки пахнет настоящим дымом пожара и это придает особенный шарм всем представленным предметам.

Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе АЛЕКСАНДР РАКИТИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Представлен комплекс "Антрацит" для расследования дела о пожарах, другое оборудование, пожарные маяки».

На встречу со школьниками пришел и заслуженный спасатель Российской Федерации, единственный обладатель этого звания в Кировской области - Александр Мальцев.

Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РФ:
«Надо почаще проводить профориентационные беседы, и тогда сформируется желание служить в МЧС».
 
В России профессия пожарного - удел мужчин. Повышенные нагрузки и постоянный риск для жизни - закаляют и тело, и душу, а спасение, защита людей - становится в каком-то смысле рутинной работой. Быть частью этой команды, команды МЧС - предмет гордости для каждого защитника Отечества.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

20:49 22.02.2019


Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

Кировские боксеры завоевали 4 медали чемпионата и первенства ПФО по боксу.

15:45 22.02.2019


Кировские боксеры завоевали 4 медали чемпионата и первенства ПФО по боксу.

Руководство ООО «Кировский биохимический завод» подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 165 млн рублей.

11:26 22.02.2019


Руководство ООО «Кировский биохимический завод» подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 165 млн рублей.

В Кирове по факту травмирования человека упавшей с крыши сосульки возбуждено уголовное дело.

8:46 22.02.2019


В Кирове по факту травмирования человека упавшей с крыши сосульки возбуждено уголовное дело.

С начала года в Кировской области выявлено 84 случая заболевания гриппом.

17:58 20.02.2019


С начала года в Кировской области выявлено 84 случая заболевания гриппом.

В 2019 году в Кирове построят пять новых детских садов.

17:41 20.02.2019


В 2019 году в Кирове построят пять новых детских садов.

В Сосновке полиция задержала серийного угонщика.

17:14 20.02.2019


В Сосновке полиция задержала серийного угонщика.

Все новости

Вести. Кировская область

Законодательное собрание Кировской области отмечает своё 25-летие

20:47 22.02.2019


Законодательное собрание Кировской области отмечает своё 25-летие

Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанку

20:45 22.02.2019


Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанку

Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе

15:11 22.02.2019


Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе

В Кирове прошел парад исторических войск

10:56 22.02.2019


В Кирове прошел парад исторических войск

Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБ

10:54 22.02.2019


Новый аппарат УЗИ в детской поликлинике Кирово-Чепецкой ЦРБ

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Сотрудники ГИБДД и медики рассказали кировским школьникам о правилах безопасности в общественном транспорте

05.10.2018


Сотрудники ГИБДД и медики рассказали кировским школьникам о правилах безопасности в общественном транспорте

Кировским школьникам напомнили правила поведения на улице

04.04.2018


Кировским школьникам напомнили правила поведения на улице

С Днем защитника Отечества!

23.02.2016


С Днем защитника Отечества!

Праздничный концерт в областной филармонии, посвященный Дню защитника Отечества

21.02.2014


Праздничный концерт в областной филармонии, посвященный Дню защитника Отечества

ГИБДД

22.02.2013


ГИБДД

В Кирове отметили День защитника Отечества.

23.02.2018


В Кирове отметили День защитника Отечества.

Популярные новости

Какова судьба регионального материнского капитала?

11.02.2019


Какова судьба регионального материнского капитала?

Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

15.02.2019


Маленькому жителю Омутнинска Матвею Волосникову нужна помощь

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

13.02.2019


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

19.02.2019


В приемной президента обсудили проблему нехватки мест в детских садах

В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

18.02.2019


В Орлове не могут решить городские проблемы из-за нехватки денег

Как не нарушить закон при сборе валежника?

11.02.2019


Как не нарушить закон при сборе валежника?

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх