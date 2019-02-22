Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе

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Ко Дню защитника Отечества сотрудники МЧС показали кировским школьникам боевую экипировку пожарных и рассказали о своей работе.Все можно трогать руками, примерять на себя, даже если огнезащитный костюм немножко великоват - не беда. От экипировки пахнет настоящим дымом пожара и это придает особенный шарм всем представленным предметам.На встречу со школьниками пришел и заслуженный спасатель Российской Федерации, единственный обладатель этого звания в Кировской области - Александр Мальцев.В России профессия пожарного - удел мужчин. Повышенные нагрузки и постоянный риск для жизни - закаляют и тело, и душу, а спасение, защита людей - становится в каком-то смысле рутинной работой. Быть частью этой команды, команды МЧС - предмет гордости для каждого защитника Отечества.