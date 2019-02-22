Сотрудники МЧС рассказали кировским школьникам о своей работе
- Воздух идет прямо на лицо и это непередаваемо.
Все можно трогать руками, примерять на себя, даже если огнезащитный костюм немножко великоват - не беда. От экипировки пахнет настоящим дымом пожара и это придает особенный шарм всем представленным предметам.
АЛЕКСАНДР РАКИТИН, СТАРШИЙ ИНСПЕКТОР ОТДЕЛА НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ГУ МЧС ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Представлен комплекс "Антрацит" для расследования дела о пожарах, другое оборудование, пожарные маяки».
На встречу со школьниками пришел и заслуженный спасатель Российской Федерации, единственный обладатель этого звания в Кировской области - Александр Мальцев.
АЛЕКСАНДР МАЛЬЦЕВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ СПАСАТЕЛЬ РФ:
«Надо почаще проводить профориентационные беседы, и тогда сформируется желание служить в МЧС».
В России профессия пожарного - удел мужчин. Повышенные нагрузки и постоянный риск для жизни - закаляют и тело, и душу, а спасение, защита людей - становится в каком-то смысле рутинной работой. Быть частью этой команды, команды МЧС - предмет гордости для каждого защитника Отечества.
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