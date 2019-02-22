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Новости / Происшествия

Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанку

Сегодня, 20:45 | Просмотров: 43 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
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С крыши дома на перекрестке Дерендяева и Труда на женщину упала снежная глыба. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Почему на жалобы жильцов не реагировали до тех пор, пока не пострадал человек?

Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанкуИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Место падения ледяной глыбы находится между двумя домами, снег и сосульки с крыш не убраны до сих пор - если раньше это свидетельствовало о халатности УК, теперь скорее - важная улика в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью».

Куски льда лежат на снегу - видно, что они упали недавно. В причинах трагедии сейчас разбирается следствие. Жители этого и соседних домов неоднократно жаловались в управляющую компанию на снег на крышах. Но безрезультатно.

- Страшно, конечно, не убирают крыши, сосульки не сбивают!

В интернете можно прочитать переписку жителей с представителем управляющей компании. Вот запись от 21 февраля, того самого дня, когда пострадала женщина, сделана всего за несколько часов до несчастья.

- Ну и где ваша обратная связь?! Вчера спрашивала, когда чистить крышу будут? Дерендяева 7. Заявка подана в понедельник и во вторник, здесь вчера написала, я так понимаю раз молчите, значит чистить не собираетесь?
- Светлана, кровли чистим в соответствии с графиком.
- На голову падает, с крыши!!!!!! Чуть детей моих не убило!!!! Будем этого ждать?!!!

Если чистить крыши в соответствии с графиком, а не по живым сигналам от людей, которые буквально кричат о нависшей с крыш смертельной опасности, то список жертв недобросовестных коммунальщиков будет продолжен и в этом, и в следующем году. Нам удалось позвонить в больницу и узнать у главного врача о состоянии пострадавшей.

Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанкуМИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Поступила накануне в отделение реанимации, крайне тяжелое состояние. Пока никаких прогнозов, ничего».

В администрации города прошло экстренное совещание по поводу случившегося. Оказывается, претензии к этой управляющей компании у чиновников были давно - но принятые профилактические меры никаких результатов не дали.

Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанкуСЕРГЕЙ АМОСОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Компания категорически недобросовестная, с ней мы ведем активную профилактическую работу, пишем письма информационные, созываем совещания, не далее как во вторник на этой неделе».
 
Это не первый случай падения льда и снега на кировчан - трагические эпизоды происходят ежегодно, не по одному разу за зиму. Всего неделю назад на улице Чистопрудненской на двухлетнего ребёнка с крыши дома упала снежная глыба, малыш остался жив.

Два года назад упавший с крыши снег убил кировчанку на улице Преображенской, в 2015 году 8 килограммовая глыба льда, упавшая с крыши пятиэтажки, убила новорожденного малыша, когда мама вышла из подъезда с ним погулять.


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