Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанку
ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Место падения ледяной глыбы находится между двумя домами, снег и сосульки с крыш не убраны до сих пор - если раньше это свидетельствовало о халатности УК, теперь скорее - важная улика в уголовном деле о причинении тяжкого вреда здоровью».
Куски льда лежат на снегу - видно, что они упали недавно. В причинах трагедии сейчас разбирается следствие. Жители этого и соседних домов неоднократно жаловались в управляющую компанию на снег на крышах. Но безрезультатно.
- Страшно, конечно, не убирают крыши, сосульки не сбивают!
В интернете можно прочитать переписку жителей с представителем управляющей компании. Вот запись от 21 февраля, того самого дня, когда пострадала женщина, сделана всего за несколько часов до несчастья.
- Ну и где ваша обратная связь?! Вчера спрашивала, когда чистить крышу будут? Дерендяева 7. Заявка подана в понедельник и во вторник, здесь вчера написала, я так понимаю раз молчите, значит чистить не собираетесь?
- Светлана, кровли чистим в соответствии с графиком.
- На голову падает, с крыши!!!!!! Чуть детей моих не убило!!!! Будем этого ждать?!!!
Если чистить крыши в соответствии с графиком, а не по живым сигналам от людей, которые буквально кричат о нависшей с крыш смертельной опасности, то список жертв недобросовестных коммунальщиков будет продолжен и в этом, и в следующем году. Нам удалось позвонить в больницу и узнать у главного врача о состоянии пострадавшей.
МИХАИЛ ЯГОВКИН, И.О. ГЛАВНОГО ВРАЧА ЦЕНТРА ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ:
«Поступила накануне в отделение реанимации, крайне тяжелое состояние. Пока никаких прогнозов, ничего».
В администрации города прошло экстренное совещание по поводу случившегося. Оказывается, претензии к этой управляющей компании у чиновников были давно - но принятые профилактические меры никаких результатов не дали.
СЕРГЕЙ АМОСОВ, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
«Компания категорически недобросовестная, с ней мы ведем активную профилактическую работу, пишем письма информационные, созываем совещания, не далее как во вторник на этой неделе».
Это не первый случай падения льда и снега на кировчан - трагические эпизоды происходят ежегодно, не по одному разу за зиму. Всего неделю назад на улице Чистопрудненской на двухлетнего ребёнка с крыши дома упала снежная глыба, малыш остался жив.
Два года назад упавший с крыши снег убил кировчанку на улице Преображенской, в 2015 году 8 килограммовая глыба льда, упавшая с крыши пятиэтажки, убила новорожденного малыша, когда мама вышла из подъезда с ним погулять.
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