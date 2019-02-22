Глыба льда, упавшая с крыши, серьезно травмировала кировчанку

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С крыши дома на перекрестке Дерендяева и Труда на женщину упала снежная глыба. У пострадавшей диагностировали открытую черепно-мозговую травму, она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Почему на жалобы жильцов не реагировали до тех пор, пока не пострадал человек?Куски льда лежат на снегу - видно, что они упали недавно. В причинах трагедии сейчас разбирается следствие. Жители этого и соседних домов неоднократно жаловались в управляющую компанию на снег на крышах. Но безрезультатно.В интернете можно прочитать переписку жителей с представителем управляющей компании. Вот запись от 21 февраля, того самого дня, когда пострадала женщина, сделана всего за несколько часов до несчастья.Если чистить крыши в соответствии с графиком, а не по живым сигналам от людей, которые буквально кричат о нависшей с крыш смертельной опасности, то список жертв недобросовестных коммунальщиков будет продолжен и в этом, и в следующем году. Нам удалось позвонить в больницу и узнать у главного врача о состоянии пострадавшей.В администрации города прошло экстренное совещание по поводу случившегося. Оказывается, претензии к этой управляющей компании у чиновников были давно - но принятые профилактические меры никаких результатов не дали.Это не первый случай падения льда и снега на кировчан - трагические эпизоды происходят ежегодно, не по одному разу за зиму. Всего неделю назад на улице Чистопрудненской на двухлетнего ребёнка с крыши дома упала снежная глыба, малыш остался жив.Два года назад упавший с крыши снег убил кировчанку на улице Преображенской, в 2015 году 8 килограммовая глыба льда, упавшая с крыши пятиэтажки, убила новорожденного малыша, когда мама вышла из подъезда с ним погулять.