Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц, которая могла привести к гибели 3-летнего ребенка.

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Напомним, 20 февраля в доме на улице Щорса города Кирова было обнаружено тело 3-летней девочки.

Медэксперты установили, что причиной гибели ребенка могло стать обезвоживание.

Видимых повреждений на теле девочки не было, но в целом ребенок был сильно истощен. По предварительной версии, 21-летняя мать девочки ушла из дома 13 февраля и оставила дочь одну дома на несколько дней.

По версии следствия, девушка могла намеренно уйти и оставить беспомощного ребенка без воды и пищи. Тело девочки обнаружила бабушка, пришедшая поздравить внучку с днем рождения.

В короткие сроки местонахождение матери погибшего ребенка было установлено, девушка задержана. Ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пп. «в, д» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего с особой жестокостью). По ходатайству следствия в отношении нее была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

22 февраля было возбуждено уголовное дело о халатных действиях сотрудников системы органов профилактики и учреждений здравоохранения. 3-летняя девочка проживала в квартире со своей матерью в антисанитарных условиях.

По версии следствия, какая-либо профилактическая работа должностными лицами системы органов профилактики, в отношении указанной семьи не велась. Медицинский контроль за состоянием ребенка учреждениями здравоохранения не велся с 2016 года. Следователями СО по Ленинскому району города Кирова СУ СК России по Кировской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ.

Следователи изъяли и осмотрели медицинскую карту малолетней девочки, допрошены свидетели, в том числе патронажная участковая медсестра, получены сведения из УМВД России по г. Кирову и КДНиЗП администрации г. Кирова о проведенных мероприятиях в отношении данной семьи, допрошены участковый уполномоченный и инспектор ПДН.

Расследование всех уголовных дел продолжается.