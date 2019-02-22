Следователи выясняют обстоятельства пожара в ЗАТО "Первомайский", унесшего жизнь 3-летнего ребенка.
Следственными органами СКР по Кировской области проводится проверка по факту пожара, в котором погиб ребенок и пострадали двое взрослые.
Трагедия произошла вечером 22 февраля в ЗАТО «Первомайский» Юрьянского района.
В доме, расположенном на улице Советской, 6, произошел пожар.
В результате ЧП 3-летний мальчик отравился продуктами горения. Его родители с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы.
По данному факту следственными органами проводится проверка, выясняются причины пожара, проверяются различные версии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
по информации СУ СКР по Кировской области
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