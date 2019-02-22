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Следователи выясняют обстоятельства пожара в ЗАТО "Первомайский", унесшего жизнь 3-летнего ребенка.

Вчера, 11:37 | Просмотров: 186 | Версия для печати
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Следственными органами СКР по Кировской области проводится проверка по факту пожара, в котором погиб ребенок и пострадали двое взрослые.
 
Трагедия произошла вечером 22 февраля в ЗАТО «Первомайский» Юрьянского района.
 
В доме, расположенном на улице Советской, 6, произошел пожар.
 
В результате ЧП 3-летний мальчик отравился продуктами горения. Его родители с ожогами и отравлением угарным газом были госпитализированы.
 
По данному факту следственными органами проводится проверка, выясняются причины пожара, проверяются различные версии. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
 
по информации СУ СКР по Кировской области


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