В центре Кирове произошел пожар в нежилом доме.
Возгорание началось вечером 23 февраля в нежилом доме на ул. Дерендяева.
К моменту прибытия пожарных подразделений из окон на 2-м этаже виднелись языки пламени.
В результате пожара огнем в одной из комнат оказались повреждены старая мебель находившаяся внутри, стены, пол, потолок.
Благодаря оперативно поступившей информации пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения и соседние дома.
В настоящее по данному факту пожара проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.
фото ОНДПР г. Кирова
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