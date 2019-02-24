В центре Кирове произошел пожар в нежилом доме.

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Возгорание началось вечером 23 февраля в нежилом доме на ул. Дерендяева.

К моменту прибытия пожарных подразделений из окон на 2-м этаже виднелись языки пламени.

В результате пожара огнем в одной из комнат оказались повреждены старая мебель находившаяся внутри, стены, пол, потолок.

Благодаря оперативно поступившей информации пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние помещения и соседние дома.

В настоящее по данному факту пожара проводится проверка, выясняются все обстоятельства происшедшего.

фото ОНДПР г. Кирова