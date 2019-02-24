Погоня за пьяным водителем закончилась стрельбой по колесам.

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Инцидент произошел 25 февраля около 2 часов ночи на стационарном посту ДПС на выезде из города Кирова.

В сторону Котельнича направлялся автомобиль «ВАЗ-2114». Водитель не выполнил требования сотрудника полиции об остановке и попытался скрыться от полицейских.

Инспекторы ГИБДД начали преследование, во время которого неоднократно повторяли требование остановить транспортное средство. Но правонарушитель продолжал движение, создавая аварийные ситуации.

За пределами города инспектор ДПС сделал два предупредительных выстрела в воздух, после чего произвел выстрел по колесам автомобиля. Только после этого водитель остановил машину.

Выяснилось, что за рулем «ВАЗ-2114» находился 30-летний уроженец п. Уни Кировской области. Молодой человек не имел прав и по всем признакам находился в нетрезвом состоянии.

В отношении нарушителя составлены материалы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Отказ водителя транспортного средства от прохождения освидетельствования на состояние опьянения лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»; по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению сотрудников полиции»; по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ «Невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства»; а также за проезд на запрещающий сигнал светофора по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ.

по информации УМВД по Кировской области