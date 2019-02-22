Кировчане несут цветы и игрушки к дому, где погибла запертая в квартире девочка

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«Ничего хорошего не думаю об этом. Трагедия настоящая. Ребенок маленький, а еще таким образом. Это просто в голове не укладывается. Мы разговаривали с соседями. Никто ничего не слышал. У них второй этаж. Я над ними живу».

«Сейчас мы уже выяснили, что последняя запись в карточке у ребенка в 8 месяцев. В садик он тоже не ходила. Это дети-невидимки. Мы ничего про них не знаем, пока с ними что-нибудь не произойдёт».

«Бывает такое равнодушие. Изначально ребенок кажется куклой. Она наигралась с этой куклой и бросила её. Но это был живой ребенок и это страшно».

В Кирове у дома, где погибла запертая в квартире трехлетняя девочка, горожане устроили стихийный мемориал. Люди, потрясенные страшной историей, несут к месту трагедии цветы и игрушки.В день, когда малышку нашли мёртвой, ее 21-летняя мать опубликовала в одной из соцсетей пост, где поздравляла дочку с трёхлетием. Девушка называла девочку "своей жизнью" и ангелом и желала, чтобы та была "самой счастливой и здоровой". К посту она приложила несколько фотографий, где, в том числе, целовала малышку, держа на руках. Глядя на такое, сложно поверить в обстоятельства, приведшие к трагедии. Да и соседи с трудом верят в произошедшее.Хозяйки не было дома с 13 по 20 февраля. Перед тем, как уйти из дома развлекаться, мать ребенка перекрыла дома краны с водой. Тело девочки обнаружила ее бабушка - в этот день малышке могло бы исполниться 3 года. По одной из версий, ребенок умер от обезвоживания. По другой, девочка могла поесть стирального порошка, когда искала в квартире хоть что-то съедобное.Мать не показывала ребенка в поликлинике больше 2 лет, пропустила ряд прививок и осмотров врача. Почему этот факт не встревожил участкового педиатра, теперь разбираются следователи. Было возбуждено уголовное дело по факту халатности органов профилактики и учреждений здравоохранения. Мать девочки сейчас под арестом. Выяснилось, что она была ранее судима за мошенничество. Больше всего поражает спокойствие и равнодушие девушки после задержания. Она нисколько не расстроилась из-за смерти своего ребенка и уже призналась, что специально оставила малышку без воды и еды. Психологи считают причиной такой жестокости глубокий инфантилизм женщины.По словам знакомых девушки, она некоторое время назад хотела отдать своего ребенка в Дом малютки. По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего с особой жестокостью". Сроки по этой статье большие - до 20 лет или даже пожизненного заключения. Расследование продолжается, оно находится на особом контроле руководителя следственного управления.