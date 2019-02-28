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100 лет экспертно-криминалистическим подразделениям

Сегодня, 15:02 | Просмотров: 93 | Автор: Михаил Конышев | Версия для печати
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Сегодня исполняется 100 лет экспертно-криминалистическим подразделениям. Некоторые тайны своей профессии кировские эксперты-криминалисты раскрыли Михаилу Конышеву.

Экспертно-криминалистические подразделения являются важнейшим звеном системы органов внутренних дел Российской Федерации. Начиная с простой регистрации преступников по следам пальцев рук, экспертная служба за вековой отрезок прошла большой путь к вершинам криминалистической науки и практики.

100 лет экспертно-криминалистическим подразделениям СТАНИСЛАВ ВИДЯКИН, НАЧАЛЬНИК ЭКЦ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день в УМВД по Кировской области проводится 35 направлений экспертиз из 49 предусмотренных в системе МВД».
 
В прошлом году сотрудники экспертных подразделений выезжали на более чем 14.000 осмотров мест происшествий. Работа судмедэкспертов сложна и уникальна. Каждый специалист должен обладать глубокими знаниями в самых разных сферах науки. На вооружении кировских криминалистов сегодня находится передвижная лаборатория.

100 лет экспертно-криминалистическим подразделениям ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ, ЭКСПЕРТ ЭКЦ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот чемодан у каждого эксперта есть. Здесь он оснащен, есть все основное, упаковка, для изъятия, для фиксации объектов».

В арсенале кировских криминалистов есть и уникальная лаборатория, где проводится экспертиза запаховых следов человека. Отметим, что всего по России таких лабораторий 11. Уникальность запаховой экспертизы в том, что криминалисты могут доказать присутствие человека на месте преступления, даже если он уничтожил все отпечатки.

- Весь запах, который находился на объекте у нас останется на этих салфетках.

После получения запаха на помощь человеку приходят собаки. Несколько мгновений и животное находит нужный запах. Подобная процедура повторяется несколько раз и обязательно разными собаками. Поэтому вероятность ошибки сводится к нулю, а в суде результат запаховой экспертизы считается стопроцентным доказательством.


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