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Сегодня исполняется 100 лет экспертно-криминалистическим подразделениям. Некоторые тайны своей профессии кировские эксперты-криминалисты раскрыли Михаилу Конышеву.Экспертно-криминалистические подразделения являются важнейшим звеном системы органов внутренних дел Российской Федерации. Начиная с простой регистрации преступников по следам пальцев рук, экспертная служба за вековой отрезок прошла большой путь к вершинам криминалистической науки и практики.В прошлом году сотрудники экспертных подразделений выезжали на более чем 14.000 осмотров мест происшествий. Работа судмедэкспертов сложна и уникальна. Каждый специалист должен обладать глубокими знаниями в самых разных сферах науки. На вооружении кировских криминалистов сегодня находится передвижная лаборатория.В арсенале кировских криминалистов есть и уникальная лаборатория, где проводится экспертиза запаховых следов человека. Отметим, что всего по России таких лабораторий 11. Уникальность запаховой экспертизы в том, что криминалисты могут доказать присутствие человека на месте преступления, даже если он уничтожил все отпечатки.После получения запаха на помощь человеку приходят собаки. Несколько мгновений и животное находит нужный запах. Подобная процедура повторяется несколько раз и обязательно разными собаками. Поэтому вероятность ошибки сводится к нулю, а в суде результат запаховой экспертизы считается стопроцентным доказательством.