100 лет экспертно-криминалистическим подразделениям
Экспертно-криминалистические подразделения являются важнейшим звеном системы органов внутренних дел Российской Федерации. Начиная с простой регистрации преступников по следам пальцев рук, экспертная служба за вековой отрезок прошла большой путь к вершинам криминалистической науки и практики.
СТАНИСЛАВ ВИДЯКИН, НАЧАЛЬНИК ЭКЦ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«На сегодняшний день в УМВД по Кировской области проводится 35 направлений экспертиз из 49 предусмотренных в системе МВД».
В прошлом году сотрудники экспертных подразделений выезжали на более чем 14.000 осмотров мест происшествий. Работа судмедэкспертов сложна и уникальна. Каждый специалист должен обладать глубокими знаниями в самых разных сферах науки. На вооружении кировских криминалистов сегодня находится передвижная лаборатория.
ДМИТРИЙ ЯРАНЦЕВ, ЭКСПЕРТ ЭКЦ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Этот чемодан у каждого эксперта есть. Здесь он оснащен, есть все основное, упаковка, для изъятия, для фиксации объектов».
В арсенале кировских криминалистов есть и уникальная лаборатория, где проводится экспертиза запаховых следов человека. Отметим, что всего по России таких лабораторий 11. Уникальность запаховой экспертизы в том, что криминалисты могут доказать присутствие человека на месте преступления, даже если он уничтожил все отпечатки.
- Весь запах, который находился на объекте у нас останется на этих салфетках.
После получения запаха на помощь человеку приходят собаки. Несколько мгновений и животное находит нужный запах. Подобная процедура повторяется несколько раз и обязательно разными собаками. Поэтому вероятность ошибки сводится к нулю, а в суде результат запаховой экспертизы считается стопроцентным доказательством.
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