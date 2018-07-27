В Котельничском районе нашли пропавшего без вести мужчину.
С заявлением о пропаже своего сына 1987 года рождения в полицию обратилась жительница одного из сел Котельничского района.
Сотрудники полиции выехали на место происшествия.
В поисках принимали участие волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Киров». В ходе опроса жителей села, выяснилось, что пропавшего мужчину в последний раз видели, когда он направлялся в сторону реки Черняницы.
При проверке на берегу и на льду реки были обнаружены следы. В ходе дальнейших поисковых мероприятий совместно с волонтерами удалось установить, что мужчина пошел в сторону, где Черняница впадает в Молому.
На следующий день около 5 часов утра поисковикам удалось найти пропавшего. Самостоятельно мужчина передвигаться уже не мог и замерзал в снегу. Его погрузили на снегоход и передали медикам, которые доставили мужчину в больницу.
по информации УМВД по Кировской области
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