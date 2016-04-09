В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которые находились в розыске 5 лет.

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36-летнего уроженца Саратовской области и 30-летнего кировчанина подозревают в совершении убийства семейной пары в Подмосковье.

Преступление было совершено летом 2013 года.

Данные мужчины вместе с двумя приятелями - жителями Кирова, 1992 и 1993 г.р. подозревались в убийстве семейной пары в автомобиле в городе Орехове-Зуеве Московской области.

Один из подозреваемых был задержан сотрудниками ГИБДД в городе Орехове-Зуеве несколькими часами позже. 21-летний молодой человек управлял автомобилем, который принадлежал погибшим. Их тела находились в салоне.

Второго участника преступления задержали спустя год в поселке Верхошижемье Кировской области. Суд приговорил обоих к 9 годам лишения свободы.

Еще двое подозреваемых сумели скрыть от следствия и 5 лет находились в розыске.

Задержанные в Кирове мужчины в дальнейшем будут переданы следственным органам Московской области для проведения дальнейшего расследования убийства семейной пары.

В настоящий момент они находятся под стражей, полицейские проверяют их причастность к совершению ряда преступлений на территории нашего региона. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области просят откликнуться кировчан, пострадавших от действий данных лиц, и сообщить об этом в полицию по телефонам: 589-530, 589-514 или 02 (102 с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области