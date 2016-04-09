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Новости / Происшествия

В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которые находились в розыске 5 лет.

Вчера, 16:54 | Просмотров: 168 | Версия для печати
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36-летнего уроженца Саратовской области и 30-летнего кировчанина подозревают в совершении убийства семейной пары в Подмосковье.
 
Преступление было совершено летом 2013 года.
 
Данные мужчины вместе с двумя приятелями - жителями Кирова, 1992 и 1993 г.р. подозревались в убийстве семейной пары в автомобиле в городе Орехове-Зуеве Московской области.
 
Один из подозреваемых был задержан сотрудниками ГИБДД  в городе Орехове-Зуеве несколькими часами позже. 21-летний молодой человек управлял автомобилем, который принадлежал погибшим. Их тела находились в салоне.
 
Второго участника преступления задержали спустя год в поселке Верхошижемье Кировской области. Суд приговорил обоих к 9 годам лишения свободы.
 
Еще двое подозреваемых сумели скрыть от следствия и 5 лет находились в розыске.
 
Задержанные в Кирове мужчины в дальнейшем будут переданы следственным органам Московской области для проведения дальнейшего расследования убийства семейной пары.
 
В настоящий момент они находятся под стражей, полицейские проверяют их причастность к совершению ряда преступлений на территории нашего региона. Сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по Кировской области просят откликнуться кировчан, пострадавших от действий данных лиц, и сообщить об этом в полицию по телефонам: 589-530, 589-514 или 02 (102 с мобильного телефона).
 
по информации УМВД по Кировской области
 
 
В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которые находились в розыске 5 лет. В Кировской области задержали двух подозреваемых в убийстве, которые находились в розыске 5 лет.


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