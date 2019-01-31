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Новости / Происшествия

В Кирове организаторов нелегальных игровых залов приговорили к условным срокам.

Сегодня, 16:54 | Просмотров: 65 | Версия для печати
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В течение двух лет двое молодых людей и девушка сумели организовать преступный бизнес в 60-ти помещениях на территории г. Кирова.
 
Азартные игры проводились с использованием сети «Интернет» и средств связи вне игровой зоны.
 
В ходе проведения осмотров мест происшествий было изъято более 100 единиц игорного оборудования. В квартирах обвиняемых изъяли ноутбуки, сотовые телефоны, компьютеры, флеш-карты, денежные средства, документация и другие ценные вещи.
 
Полученный незаконным путем доход молодых людей составил порядка 14 миллионов рублей.
 
Суд приговорил одного из организаторов, 38-летнего кировчанина к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 900 тысяч рублей.
 
Девушке назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 900 тысяч рублей.
 
Молодому человеку 1984 г.р. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 400 тысяч рублей.
 
Приговор вступил в законную силу.
 
Если вам известны факты осуществления незаконных организации и проведения азартных игр на территории Кировской области, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы. Телефон доверия СУ СК России по Кировской области 8-800-707-12-40 (короткий номер - 124).


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