В Кирове организаторов нелегальных игровых залов приговорили к условным срокам.

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В течение двух лет двое молодых людей и девушка сумели организовать преступный бизнес в 60-ти помещениях на территории г. Кирова.

Азартные игры проводились с использованием сети «Интернет» и средств связи вне игровой зоны.

В ходе проведения осмотров мест происшествий было изъято более 100 единиц игорного оборудования. В квартирах обвиняемых изъяли ноутбуки, сотовые телефоны, компьютеры, флеш-карты, денежные средства, документация и другие ценные вещи.

Полученный незаконным путем доход молодых людей составил порядка 14 миллионов рублей.

Суд приговорил одного из организаторов, 38-летнего кировчанина к 2,6 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 900 тысяч рублей.

Девушке назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года со штрафом 900 тысяч рублей.

Молодому человеку 1984 г.р. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом 400 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.

Если вам известны факты осуществления незаконных организации и проведения азартных игр на территории Кировской области, просьба сообщить об этом в правоохранительные органы. Телефон доверия СУ СК России по Кировской области 8-800-707-12-40 (короткий номер - 124).