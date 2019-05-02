В Кировской области за первые майские выходные произошло 210 пожаров, в которых 3 человека погибли и 5 пострадали.
В региональном ГУ МЧС подвели итоги происшествий за первые пять праздничных дней.
В Кирове и области произошло 210 пожаров. Большинство возгораний - это пал сухой травы.
Огнем было выжжено более 220 гектаров.
Рекорд пришелся на 1 мая. В этот день произошло 84 пожара. Один из них произошел в деревне Средняя Тойма Вятскополянского района. Там сгорел двухквартирный дом.
На месте пожара были найдены тела 3 человек: хозяина и хозяйки дома, а также племянника. Еще один человек с ожогами 1-2 степени (20%) лица, верхних конечностей и левой стопы госпитализирован в районную больницу.
Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем погибших при курении в нетрезвом состоянии.
2 мая согрело более десятка домов, в том числе жилых, в Кильмезском и Опаринском районах. Причина - пал сухой травы.
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