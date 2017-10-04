В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

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ДТП произошло около 2 часов ночи на 257-ом км автодороги Киров - Малмыж - Вятские Поляны.

По предварительным данным, 22-летний водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением, совершил съезд в кювет и опрокидывание.

В результате происшествия водитель погиб.

Еще одна авария произошла в Вятскополянском районе. В с. Новый Бурец на улице Центральной, 9, 37-летний водитель-бесправник мотоцикла ИЖ Ю-5К не справился с управлением и допустил падение пассажира.

В результате происшествия 37-летняя пассажирка погибла.

В целом за прошедшие 5 дней на территории Кировской области было зарегистрировано 30 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 5 человек погибли и 42 получили травмы различной степени тяжести.