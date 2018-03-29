На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

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Авария случилась 5 мая около полуночи на ул. Воровского г. Кирова.

Напротив дома № 119, по предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Лада Гранта» под управлением 60-летнего водителя.

Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами.

В результате ДТП оба водителя, а также 3 пассажира автомобиля «Лада Гранта» получили травмы (не госпитализированы).

В тот же день ДТП произошло в Нолинском районе.

На 139-ом км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, по предварительным данным, 18-летняя водитель «Форд Фокус» не справилась с управлением, совершила съезд в кювет и опрокидывание.

В результате происшествия девушка-водитель и 15-летняя девочка-пассажир автомобиля получили травмы (не госпитализированы).