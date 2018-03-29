ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

07 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 65.2166
EURO: 73.0817
Погода в городе Кирове:
ночью:  +11...+13°C
утром:  +24...+26°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

Вчера, 14:12 | Просмотров: 296 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Авария случилась 5 мая около полуночи на ул. Воровского г. Кирова.
 
Напротив дома № 119, по предварительным данным, 47-летний водитель автомобиля ВАЗ-2112 выехал на полосу встречного движения и врезался в «Лада Гранта» под управлением 60-летнего водителя.
 
Виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения и не имел права управления транспортными средствами.
 
В результате ДТП оба водителя, а также 3 пассажира автомобиля «Лада Гранта» получили травмы (не госпитализированы).
 
На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".В тот же день ДТП произошло в Нолинском районе.
 
На 139-ом км автодороги Киров – Малмыж – Вятские Поляны, по предварительным данным, 18-летняя водитель «Форд Фокус» не справилась с управлением, совершила съезд в кювет и опрокидывание.
 
В результате происшествия девушка-водитель и 15-летняя девочка-пассажир автомобиля получили травмы (не госпитализированы).


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

19:12 07.05.2019


В Кировской области ожидается аномально жаркая погода.

На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

19:04 07.05.2019


На Центральном рынке г. Кирова закрыли опасную точку общепита.

В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

18:51 07.05.2019


В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

18:39 07.05.2019


В Кирове ООО "Фанерный комбинат Бора" повторно оштрафовали на 100 тысяч рублей за незаконное сжигание отходов.

На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

14:12 06.05.2019


На улице Воровского произошло лобовое столкновение ВАЗ-2112 и "Лада Гранта".

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

14:04 06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

12:16 06.05.2019


Кировские активисты ОНФ помогли пенсионеру из Казахстана найти могилу погибшего в годы войны родственника.

Все новости

Вести. Кировская область

Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

17:48 07.05.2019


Центру поддержки семей с детьми с инвалидностью "Дорогою добра" исполнилось 5 лет

К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

17:44 07.05.2019


К жилым домам на станции Поздино не могут подъехать ни скорая, ни пожарные

В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

17:40 07.05.2019


В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

11:54 07.05.2019


В Слободском прошел представительный турнир по дзюдо

Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

11:12 07.05.2019


Экспонаты музея Васнецовых вернулись с реставрации

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

29.03.2018


В Яранском районе "Лада Гранта" врезалась в "Форд Мондео": пострадали 6 человек.

В Уржумском районе "шестерка" врезалась в "Лада Приора": 2 человека погибли, трое травмированы.

08.01.2018


В Уржумском районе "шестерка" врезалась в "Лада Приора": 2 человека погибли, трое травмированы.

В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

04.02.2019


В Свечинском районе в ДТП с грузовиком погиб 4-летний ребенок.

В Котельничском районе «Лада Гранта» сбила мотоциклиста.

03.10.2017


В Котельничском районе «Лада Гранта» сбила мотоциклиста.

В Слободском районе улетела в кювет "Лада Гранта": трое пострадавших.

05.10.2015


В Слободском районе улетела в кювет "Лада Гранта": трое пострадавших.

В Котельничском районе "Лада Гранта" столкнулась с грузовиком.

29.01.2019


В Котельничском районе "Лада Гранта" столкнулась с грузовиком.

Популярные новости

В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

27.04.2019


В районе Ганино от огня пострадали два коттеджа.

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

02.05.2019


Сергей Шамонин возвращается на профессиональную миксфайт арену

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх