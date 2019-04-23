В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой
На связи с судом из Ленинградской области - приятель Шатохина, с которым накануне трагедии выпивал подсудимый и у которого впоследствии угнал автомобиль. Сейчас Михаил Зимин проживает не в Кирове, поэтому показания дает по видеоконференцсвязи. В тот злополучный день, по словам свидетеля, они отправились к подруге Шатохина.
- Мы выпили, я уснул, просыпаюсь. У меня ни машины, ни ключей. Даже ключей от квартиры нет.
О том, что случилось потом, Зимин узнал со слов полицейских. Бабушка с внучкой переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на огромной скорости сбил пьяный Шатохин. 10-летний ребенок от полученных травм скончался. Показания, данные ранее виновником ДТП, сегодня озвучил представитель прокуратуры. Шатохин уверяет, что Зимин сам отдал ему ключи от машины (на сохранение), как только они приехали на квартиру.
- Разбудить Михаила, чтобы вместе ехать домой, я не смог. В это время у меня возник умысел ехать домой на авто Михаила. Машиной мне пользоваться никто не разрешал.
Однако отмолчаться на суде Шатохину не удалось. Сначала на вопросы представителя потерпевшей стороны, он отвечал спокойно и односложно. Но в итоге - проявил свой нрав.
- Каким образом тело сбитой вами девочки оказалось на проезжей части?
После этой перепалки подсудимый просто отказался отвечать на вопросы. Но, как следует из показаний Шатохина, свою вину он признал полностью - и в угоне автомобиля, и в гибели девочки.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Сегодня потерпевшая сторона заявила гражданский иск о компенсации морального вреда в размере 3х миллионов рублей. Иск приобщили к материалам дела. Следующее судебное заседание состоится через неделю».
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