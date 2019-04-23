В Кирове судят виновника ДТП, сбившего на Московской ребенка с бабушкой

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- Не знаю, не знаю.

- Не знаете?

- Не знаю! Я не помню, еще раз говорю!

- Сколько потребуется, столько и будете говорить.

- Да что ты?

- Подсудимый давайте не пререкаться.

Суд продолжает рассматривать уголовное дело пьяного водителя, который осенью сбил на Московской двух пешеходов. 10-летняя девочка скончалась, ее бабушка до сих не встала ноги. Сегодня допрашивали главного свидетеля. За громким судебным процессом следит Анастасия Елсукова.На связи с судом из Ленинградской области - приятель Шатохина, с которым накануне трагедии выпивал подсудимый и у которого впоследствии угнал автомобиль. Сейчас Михаил Зимин проживает не в Кирове, поэтому показания дает по видеоконференцсвязи. В тот злополучный день, по словам свидетеля, они отправились к подруге Шатохина.О том, что случилось потом, Зимин узнал со слов полицейских. Бабушка с внучкой переходили дорогу по пешеходному переходу, когда их на огромной скорости сбил пьяный Шатохин. 10-летний ребенок от полученных травм скончался. Показания, данные ранее виновником ДТП, сегодня озвучил представитель прокуратуры. Шатохин уверяет, что Зимин сам отдал ему ключи от машины (на сохранение), как только они приехали на квартиру.Однако отмолчаться на суде Шатохину не удалось. Сначала на вопросы представителя потерпевшей стороны, он отвечал спокойно и односложно. Но в итоге - проявил свой нрав.После этой перепалки подсудимый просто отказался отвечать на вопросы. Но, как следует из показаний Шатохина, свою вину он признал полностью - и в угоне автомобиля, и в гибели девочки.