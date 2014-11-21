В Кирове ищут пострадавших от действий 37-летнего мужчины, пытавшего развращать детей.

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В СУ СКР по Кировской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по сообщению в СМИ о возможном совершении преступления в отношении малолетних, а именно по признакам преступления, предусмотренного ст.132 УК РФ (действия сексуального характера).

В апреле у детского сада на улице Дзержинского г. Кирова был замечен подозрительный мужчина.

Две 5-летние девочки пожаловались родителям на незнакомца, который подозвал их к забору и продемонстрировал им свой половой орган.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был гражданин, возможно причастный к совершению указанного преступления. Им оказался житель города Кирова, 1982 года рождения.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают очевидцев произошедшего. Всем, кому что-либо известно по данному случаю, просьба сообщить об этом по телефонам: 102, 485-223.