В Кировской области за праздничные и выходные дни на пожарах погибли 3 человека.
С 9 по 12 мая в Кировской области был зарегистрирован 91 пожар.
В огне погибли 3 человека.
11 мая в 16:59 в п. Свеча на ул. Западной сгорел 2-х квартирный дом.
На месте происшествия обнаружено тело мужчины 1987 г.р. (сын хозяйки кв. №1).
Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнем.
Ночью 12 мая в с. Гидаево Верхнекамского района сгорел частный жилой дом. На месте пожара обнаружены тела хозяйки 1951 г.р. и её сына 1984 г.р.
Предполагаемая причина трагедии – неосторожность погибших при курении.
На все места происшествий выезжали следователи СУ СК России по Кировской области, по всем фактам в настоящее время проводятся проверки.
Назначены экспертизы с целью установления причин смерти погибших, а также причин пожаров.
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.