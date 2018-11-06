В Кировской области за праздничные и выходные дни на пожарах погибли 3 человека.

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С 9 по 12 мая в Кировской области был зарегистрирован 91 пожар.

В огне погибли 3 человека.

11 мая в 16:59 в п. Свеча на ул. Западной сгорел 2-х квартирный дом.

На месте происшествия обнаружено тело мужчины 1987 г.р. (сын хозяйки кв. №1).

Предположительно причиной пожара стало неосторожное обращение погибшего с огнем.

Ночью 12 мая в с. Гидаево Верхнекамского района сгорел частный жилой дом. На месте пожара обнаружены тела хозяйки 1951 г.р. и её сына 1984 г.р.

Предполагаемая причина трагедии – неосторожность погибших при курении.

На все места происшествий выезжали следователи СУ СК России по Кировской области, по всем фактам в настоящее время проводятся проверки.

Назначены экспертизы с целью установления причин смерти погибших, а также причин пожаров.