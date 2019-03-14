На Победиловском тракте ВАЗ-2114 насмерть сбил пешехода.

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ДТП произошло в 20 часов 55 минут на 26 км автодороги Киров-Стрижи-Оричи.

По предварительным данным, 30-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» совершил наезд на вышедшего на проезжую часть дороги в неположенном месте 58-мужчину.

В результате происшествия пешеход погиб.

В целом за прошедшие четыре дня на территории Кировской области произошло 20 ДТП, в которых 4 человека погибли и 22 получили травмы.

В Кирове зарегистрировано 11 ДТП, в которых 1 человек погиб и 10 получили травмы.