В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

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По итогам проверки будет дана оценка действий водителя и кондуктора.

Инцидент произошел 13 мая в автобусе маршрута № 84. Во время резкого торможения в салоне упала и получила ушибы девушка.

По словам водителя, он был вынужден применить экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с другим автомобилем. Далее согласно инструкции, кондуктор обратилась к пострадавшей пассажирке для оказания первой помощи.

От предложения вызвать «скорую помощь» девушка отказалась. О происшествии экипаж автобуса сообщил инженеру по безопасности дорожного движения своего автопредприятия - ООО «КаМел-Авто».

В связи с тем, что пассажирка первоначально отказалась от медицинской помощи, инженер по БДД, общаясь с пострадавшей по телефону, попросил ее написать, что в оказании медпомощи она не нуждается и претензий к экипажу автобуса не имеет.

Впоследствии девушка пожаловалась на боль, и экипаж автобуса сразу вызвал «скорую помощь» и сотрудников ГИБДД.

В департаменте городского хозяйства подчеркнули, что объяснительная записка, полученная от ООО «КаМел-Авто», не ставит точку в случившемся инциденте.

По данному факту начата проверка, по итогам которой будет дана оценка действий экипажа автобуса.