В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

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Молодой человек сбыл несколько поддельных 5-тысячных купюр в разных магазинах областного центра.

В одном из случаев подозреваемый купил спиртные напитки.

Кассир при беглом осмотре купюры не обнаружила явных признаков подделки.

По данным фактам возбуждено уголовное дело. Действия предполагаемого злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Приметы подозреваемого: на вид 20-25 лет, рост около 175-180 сантиметров, среднего телосложения.

Информацию о личности и местонахождении мужчины, запечатленного на кадрах видеозаписи, просят сообщить в полицию по телефонам: 51-96-20 или 02 (102 с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области