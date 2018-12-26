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Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

Сегодня, 13:13 | Просмотров: 95 | Версия для печати
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Главным управлением уголовного розыска МВД России разыскивается подозреваемый в нападении на фигуранта уголовного дела, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году в Московской области.
 
В 2015 году в адрес фигуранта дела начали поступать угрозы. После чего двое неизвестных совершили на него нападение на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.
 
Следствием получена видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления.
 
По предварительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица.
 
Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону: +7 (965) 288-02-02.
 
по информации УМВД по КИровской области


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