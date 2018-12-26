Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

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Главным управлением уголовного розыска МВД России разыскивается подозреваемый в нападении на фигуранта уголовного дела, которые находились в производстве старшего следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, убитой в 2018 году в Московской области.

В 2015 году в адрес фигуранта дела начали поступать угрозы. После чего двое неизвестных совершили на него нападение на улице Бутлерова в Санкт-Петербурге.

Следствием получена видеозапись, на которой запечатлен один из нападавших в момент совершения преступления.

По предварительной информации, организаторами данного нападения и резонансного убийства следователя Евгении Шишкиной могут быть одни и те же лица.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении данного гражданина, просьба обращаться по телефону: +7 (965) 288-02-02.

по информации УМВД по КИровской области