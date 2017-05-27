ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня четверг

16 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5598
EURO: 72.3651
Погода в городе Кирове:
днём:  +9...+11°C
вечером:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

Сегодня, 13:23 | Просмотров: 116 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Тело мальчика обнаружили 15 мая случайные прохожие в Зубаревском лесу и сообщили о страшной находке в полицию.
 
Сотрудники полиции и СУ СКР по Кировской области проводят мероприятия, направленные на установление личности матери младенца.
 
Полицейские проверяют всю информацию о женщинах, обратившихся за медпомощью после родов вне родильных домов, а также ранее судимых за совершение аналогичных преступлений.
 
Проверяются неблагополучные семьи и места сбора антисоциального элемента.
 
Информацию о личности человека, причастного к данному факту, а также о знакомых женщинах, которые были беременны, но после родов в роддомах вернулись домой без ребенка или об отсутствии у знакомых (соседей) детей, недавно появившихся на свет на дому, убедительно просят сообщить в полицию по телефонам: 56-60-20, 8-982-387-77-13, 485-202 или 02.
 
Конфиденциальность гарантируется.
 
по информации УМВД по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

14:19 16.05.2019


В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

14:09 16.05.2019


В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

13:23 16.05.2019


В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

13:13 16.05.2019


Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

13:07 16.05.2019


В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

15:13 15.05.2019


На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

14:58 15.05.2019


В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

15:29 16.05.2019


В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

15:24 16.05.2019


Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

12:08 16.05.2019


Кировчане успешно выступили на этапе Кубка мира по гиревому спорту

В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

12:06 16.05.2019


В Кирове в Метрограде началось строительство детского сада

Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

12:04 16.05.2019


Котельничский Затон буквально утонул в мусоре

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове ищут женщину, бросившую в лесу новорожденного ребенка.

27.05.2017


В Кирове ищут женщину, бросившую в лесу новорожденного ребенка.

В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

13.12.2017


В Кирове проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела новорожденного ребенка.

Полиция объявила вознаграждение за информацию о женщине, бросившей во дворе общежития г. Кирова труп новорожденного ребенка.

24.02.2015


Полиция объявила вознаграждение за информацию о женщине, бросившей во дворе общежития г. Кирова труп новорожденного…

В Подосиновском районе выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка.

10.04.2019


В Подосиновском районе выясняют обстоятельства гибели новорожденного ребенка.

В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

14.02.2019


В Кирове нашли пропавшего без вести 11-летнего мальчика.

В Кирове задержан подозреваемый в убийстве 6-летней девочки.

17.07.2016


В Кирове задержан подозреваемый в убийстве 6-летней девочки.

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

02.05.2019


В Кильмезском районе из-за пала травы загорелись несколько домов.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх