В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

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Тело мальчика обнаружили 15 мая случайные прохожие в Зубаревском лесу и сообщили о страшной находке в полицию.

Сотрудники полиции и СУ СКР по Кировской области проводят мероприятия, направленные на установление личности матери младенца.

Полицейские проверяют всю информацию о женщинах, обратившихся за медпомощью после родов вне родильных домов, а также ранее судимых за совершение аналогичных преступлений.

Проверяются неблагополучные семьи и места сбора антисоциального элемента.

Информацию о личности человека, причастного к данному факту, а также о знакомых женщинах, которые были беременны, но после родов в роддомах вернулись домой без ребенка или об отсутствии у знакомых (соседей) детей, недавно появившихся на свет на дому, убедительно просят сообщить в полицию по телефонам: 56-60-20, 8-982-387-77-13, 485-202 или 02.

Конфиденциальность гарантируется.

по информации УМВД по Кировской области