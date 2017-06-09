В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

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Около полуночи наряд вневедомственной охраны Росгвардии патрулировал улицу Ленина.

Патрульные обратили внимание на автомобиль «ЗАЗ», который буксировал «ВАЗ 2107» без госномеров.

Увидев патрульную машину, водитель "Запорожца" остановился. При проверке документов выяснилось, что ни у одного из троих молодых людей, находившихся в ВАЗе, не было документов на автомобиль.

Они пояснили, что взяли эту машину у приятеля, чтобы покататься. Но при визуальном осмотре росгвардейцы обнаружили, что у автомобиля разобран замок зажигания.

По подозрению в совершении угона молодые люди 1998 и 2000 года рождения были переданы полицейским для дальнейшего разбирательства.