ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня пятница

17 мая 2019г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 64.5598
EURO: 72.3651
Погода в городе Кирове:
ночью:  +5...+7°C
утром:  +9...+11°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

Вчера, 18:06 | Просмотров: 108 | Автор: Юлия Шалаева | Версия для печати
Поделиться новостью:
Почти пятьсот кировчан за четыре года были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Им были назначены реальные сроки лишения свободы. Некоторые водители даже не помнят, как садились за руль.

- Я, Дресвянников Александр, нахожусь в местах лишения свободы. Совершил наезд на пешеходов со смертельным исходом.

Тот злополучный день Александр помнит хорошо - шел дождь и в колхозе, где он работал на уборочной, объявили выходной. Трактористы решили выпить, а после продолжить отдых в соседней деревне.

Как садился за руль чужой машины, Александр не помнит. Уже утром он узнал, что сбил насмерть двух женщин на пешеходном переходе в деревне Чуваши.

- Хочу обратиться к водителям, которые садятся за руль в нетрезвом виде - не совершайте моих ошибок. Вы можете не только причинить вред себе, но и забрать чужую неповинную жизнь.

Чувство вины и сожаления не вернут две отнятые жизни. Только за 4 месяца этого года на территории Кировской области произошло 37 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 7 человек, 44 - травмированы.

За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДПС И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГИБДД ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Наибольшее количество ДТП с участием нетрезвых водителей - воскресенье. По времени суток - в любой день недели с 19 до 20 часов».
 
 
Именно в эти дни и часы сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки. Ежедневно на дорогах области они выявляют от 8 до 12 нетрезвых водителей. Если факт пьяного вождения был установлен, виновнику грозит административная ответственность - штраф 30 тысяч рублей и лишение "прав" на срок от полутора до двух лет. Если это наказание на водителя не подействовало, и его вновь поймали за рулем в нетрезвом виде, то ему грозит уголовная ответственность. За 4 года, как действует Закон, по этой статье было осуждено 468 кировчан.

ЕКАТЕРИНА ГВОЗДЕВА, ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ДПС И ИСПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УГИБДД УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Предусмотрено лишение свободы от 2 месяцев до двух лет. Средний срок от 8 месяцев до полутора лет. Плюс лишение права управления до 3 лет».
 
 
Как отметили в ГИБДД, некоторые водители, несмотря на достаточно жесткое наказание, привлекаются за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения не по одному разу. Так, в текущем году 11 водителей, уже осужденных по данной статье, вновь сели за руль пьяными. Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан, заметивших нетрезвого водителя, сообщить о нем в дежурную часть по телефону 02.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

14:19 16.05.2019


В Кирове сносят незаконные хозпостройки и гаражи.

В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

14:09 16.05.2019


В Кирове росгвардейцы задержали трех угонщиков ВАЗ-2107.

В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

13:23 16.05.2019


В Кирове нашли тело новорожденного ребенка.

Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

13:13 16.05.2019


Полиция разыскивается подозреваемого в совершении резонансного тяжкого преступления.

В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

13:07 16.05.2019


В Кирове ищут подозреваемого в сбыте фальшивых денег.

На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

15:13 15.05.2019


На перекрестке улиц Горького и Воровского заменили повреждённые плиты.

В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

14:58 15.05.2019


В Кирове проверяют обстоятельства ЧП с падением пассажира в автобусе.

Все новости

Вести. Кировская область

В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

18:10 16.05.2019


В школе № 42 отметили день рождения художника Виктора Васнецова

В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"

18:08 16.05.2019


В ОДНТ открылась выставка "Вятская роспись. Творение кисти и резца"

За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

18:06 16.05.2019


За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

15:29 16.05.2019


В Кирове вручили премию имени Бориса Порфирьева

Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

15:24 16.05.2019


Поисковики подвели итоги "Вахты памяти"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

О новшествах в ПДД

04.06.2015


О новшествах в ПДД

Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работах

16.01.2017


Водители, севшие пьяными за руль, теперь отбывают наказание на общественных работах

Штрафы нарушителям

13.05.2016


Штрафы нарушителям

Уголовная ответственность для водителей

30.07.2015


Уголовная ответственность для водителей

В выходные в Кирове на дорогах пройдут «сплошные проверки»

02.12.2016


В выходные в Кирове на дорогах пройдут «сплошные проверки»

Акция ГИБДД "Пьяный за рулем-преступник"

19.01.2015


Акция ГИБДД "Пьяный за рулем-преступник"

Популярные новости

В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

03.05.2019


В Кирово-Чепецком районе в ДТП погибли 2 человека.

В Кировской области ожидаются грозы.

04.05.2019


В Кировской области ожидаются грозы.

На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

04.05.2019


На улице Павла Корчагина ВАЗ-2110 врезался в фуру: 1 человек погиб.

В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

06.05.2019


В Малмыжском районе ВАЗ-2114 вылетел в кювет: 1 человек погиб.

В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

09.05.2019


В торжествах на Театральной площади приняли участие более 8 тысяч человек (ВИДЕО)

В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

13.05.2019


В Орловском районе микроавтобус столкнулся с лосем.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх