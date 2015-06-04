За 4 года почти 500 кировчан были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения

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«Наибольшее количество ДТП с участием нетрезвых водителей - воскресенье. По времени суток - в любой день недели с 19 до 20 часов».

«Предусмотрено лишение свободы от 2 месяцев до двух лет. Средний срок от 8 месяцев до полутора лет. Плюс лишение права управления до 3 лет».

Почти пятьсот кировчан за четыре года были осуждены за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Им были назначены реальные сроки лишения свободы. Некоторые водители даже не помнят, как садились за руль.Тот злополучный день Александр помнит хорошо - шел дождь и в колхозе, где он работал на уборочной, объявили выходной. Трактористы решили выпить, а после продолжить отдых в соседней деревне.Как садился за руль чужой машины, Александр не помнит. Уже утром он узнал, что сбил насмерть двух женщин на пешеходном переходе в деревне Чуваши.Чувство вины и сожаления не вернут две отнятые жизни. Только за 4 месяца этого года на территории Кировской области произошло 37 ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли 7 человек, 44 - травмированы.Именно в эти дни и часы сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки. Ежедневно на дорогах области они выявляют от 8 до 12 нетрезвых водителей. Если факт пьяного вождения был установлен, виновнику грозит административная ответственность - штраф 30 тысяч рублей и лишение "прав" на срок от полутора до двух лет. Если это наказание на водителя не подействовало, и его вновь поймали за рулем в нетрезвом виде, то ему грозит уголовная ответственность. За 4 года, как действует Закон, по этой статье было осуждено 468 кировчан.Как отметили в ГИБДД, некоторые водители, несмотря на достаточно жесткое наказание, привлекаются за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения не по одному разу. Так, в текущем году 11 водителей, уже осужденных по данной статье, вновь сели за руль пьяными. Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан, заметивших нетрезвого водителя, сообщить о нем в дежурную часть по телефону 02.