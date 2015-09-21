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Новости / Происшествия

У жительницы Котельнича украли 60 бутылок водки.

Сегодня, 14:17 | Просмотров: 125 | Версия для печати
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У 64-летней жительницы районного центра имелся дом, который она использовала как хозпостройку и склад.
 
Когда женщина пришла проведать свое имущества, выяснилось, что из дома пропали 60 бутылок водки.
 
В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый местный житель 1971 года рождения.
 
Мужчина знал, что дом не жилой, и проник внутрь, разобрав створку окна. Всю найденную водку он сумел унести в сумке за один раз.
 
Похищенное спиртное полицейские нашли в квартире подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.
 
А в Кирове полиция задержала похитителя ноутбука и системного блока компьютера.
 
Ранее судимый 31-летний кировчанин залез в чужую квартиру в доме на улице Маклина через открытое окно. Причем, наведался он за добычей дважды. В ломбарде не взяли ноутбук без зарядного устройства.
 
Вор вернулся в квартиру и вместе с зарядкой прихватил и системный блок компьютера.
 
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.
 
по информации УМВД по Кировской области


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