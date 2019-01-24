В Кирове полиция ищет очевидцев обстрела автобусов.

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Сотрудники отдела полиции № 2 УМВД России по городу Кирову просят откликнуться кировчан, которые стали очевидцами повреждения стекол автобуса.

Один из инцидентов произошел 6 апреля 2019 года.

Автобус маршрута № 1 следовал около 8 часов утра возле дома № 86 по улице Ленина и, по предварительной версии, был обстрелян из пневматического оружия.

Также полицейские просят кировчан сообщить имеющуюся информацию о лицах, причастных к повреждению стекол автобуса, который следовал по маршруту № 1 9 января 2019 года около 17 часов возле дома № 72 по улице Ленина.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Информацию о данных инцидентах просят сообщать по телефонам: 40-60-43, 64-49-01, 8-922-976-71-91, 8-922-902-36-97, 8-912-823-69-14 или 02 (102 с мобильного телефона).

по информации УМВД по Кировской области