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Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

Сегодня, 17:51 | Просмотров: 37 | Автор: Анастасия Елсукова | Версия для печати
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Суд поставил точку в громком деле пьяного водителя, сбившего насмерть 10-летнюю Аню Кондратьеву. Напомним, чудовищное ДТП произошло на улице Московской 24 ноября. Сегодня стало известно, сколько лет проведет за решеткой виновник аварии.
 
 
Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Полгода родные погибшей девочки, да и вся общественность ждали, какое же наказание понесет виновник смертельного ДТП, которое произошло здесь, на этом пешеходном переходе. Пьяный Шатохин на огромной скорости сбил переходивших дорогу бабушку и внучку. Девочка от полученных травм скончалась».

Всегда невозмутимый Шатохин, абсолютно спокоен и сегодня. Для него это очередной суд и очередной приговор. Чего не скажешь про убитых горем родителей Ани Кондратьевой, которые потеряли по вине пьяного лихача любимую дочь. Сегодня для них особенно волнительный день.

Не поддержал судья и доводы адвоката Шатохина о том, что в случившемся частично виноваты и сами потерпевшие, которые вышли на дорогу, не смотря на полицейскую сирену. В качестве отягчающих вину обстоятельств была озвучена неоднократная судимость Шатохина, смягчающих же то, что он признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, и наличие серьезных хронических заболеваний.
 
 
 - Назначить Шатохину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению тс на срок 3 года.
 
 
Из этого срока "вычтут" время пребывания в СИЗО. То есть Шатохину осталось провести за решеткой меньше 6 лет. Напомним, прокурор просил для убийцы ребенка - максимально возможное наказание: 7 лет лишения свободы. Рассчитывали на такой исход и родители Ани Кондратьевой.

Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской ВИКТОРИЯ КОНДРАТЬЕВА, МАМА ПОГИБШЕЙ ДЕВОЧКИ:
- Немного расстроена, скажу так. Хотелось больше, ну в принципе, 7 лет - это итак максимум, когда дают меньше за такое преступление, я считаю, это не справедливо.
- Будете ли вы обжаловать приговор?
- Думаю, нет, не буду, и моральное состояние уже честно...

Когда Шатохина выводили из зала суда, отец Ани крикнул ему вслед, что "это еще не всё". Кажется, эмоции зашкаливают у всех. Кроме самого виновника ДТП.

АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Суд частично удовлетворил гражданский иск мамы погибшей девочки о компенсации морального вреда. Вместо заявленных 3х миллионов Шатохин, по решению суда, должен будет выплатить пострадавшей один миллион рублей».


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