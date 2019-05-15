Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской
«Полгода родные погибшей девочки, да и вся общественность ждали, какое же наказание понесет виновник смертельного ДТП, которое произошло здесь, на этом пешеходном переходе. Пьяный Шатохин на огромной скорости сбил переходивших дорогу бабушку и внучку. Девочка от полученных травм скончалась».
Всегда невозмутимый Шатохин, абсолютно спокоен и сегодня. Для него это очередной суд и очередной приговор. Чего не скажешь про убитых горем родителей Ани Кондратьевой, которые потеряли по вине пьяного лихача любимую дочь. Сегодня для них особенно волнительный день.
ВИКТОРИЯ КОНДРАТЬЕВА, МАМА ПОГИБШЕЙ ДЕВОЧКИ:
- Немного расстроена, скажу так. Хотелось больше, ну в принципе, 7 лет - это итак максимум, когда дают меньше за такое преступление, я считаю, это не справедливо.
- Будете ли вы обжаловать приговор?
- Думаю, нет, не буду, и моральное состояние уже честно...
Когда Шатохина выводили из зала суда, отец Ани крикнул ему вслед, что "это еще не всё". Кажется, эмоции зашкаливают у всех. Кроме самого виновника ДТП.
АНАСТАСИЯ ЕЛСУКОВА, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Суд частично удовлетворил гражданский иск мамы погибшей девочки о компенсации морального вреда. Вместо заявленных 3х миллионов Шатохин, по решению суда, должен будет выплатить пострадавшей один миллион рублей».
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