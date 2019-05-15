Суд поставил точку в громком деле о смертельном ДТП на улице Московской

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Не поддержал судья и доводы адвоката Шатохина о том, что в случившемся частично виноваты и сами потерпевшие, которые вышли на дорогу, не смотря на полицейскую сирену. В качестве отягчающих вину обстоятельств была озвучена неоднократная судимость Шатохина, смягчающих же то, что он признал свою вину, активно сотрудничал со следствием, и наличие серьезных хронических заболеваний.

- Назначить Шатохину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью по управлению тс на срок 3 года.

Суд поставил точку в громком деле пьяного водителя, сбившего насмерть 10-летнюю Аню Кондратьеву. Напомним, чудовищное ДТП произошло на улице Московской 24 ноября. Сегодня стало известно, сколько лет проведет за решеткой виновник аварии.Всегда невозмутимый Шатохин, абсолютно спокоен и сегодня. Для него это очередной суд и очередной приговор. Чего не скажешь про убитых горем родителей Ани Кондратьевой, которые потеряли по вине пьяного лихача любимую дочь. Сегодня для них особенно волнительный день.Из этого срока "вычтут" время пребывания в СИЗО. То есть Шатохину осталось провести за решеткой меньше 6 лет. Напомним, прокурор просил для убийцы ребенка - максимально возможное наказание: 7 лет лишения свободы. Рассчитывали на такой исход и родители Ани Кондратьевой.Когда Шатохина выводили из зала суда, отец Ани крикнул ему вслед, что "это еще не всё". Кажется, эмоции зашкаливают у всех. Кроме самого виновника ДТП.