В Кировской области задержали партию рыбы, которую транспортировали с нарушениями.

Поделиться новостью:

Управление Россельхознадзора задержало крупную партию минтая в связи с нарушением температурного режима транспортировки.

Груз свежемороженного минтая поступил из Владивостока в одну из кирово-чепецких фирм.

Рыбу перевозили в четырех вагонах-термосах. Общий вес партии составил 171 тонну.

При досмотре продукции было выявлено нарушение температурного режима при транспортировке. Температура в толще рыбы составляла от −6°С до −8°С, что не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».

Температурный режим должен составлять −18°С.

Продукция задержана, отобраны пробы для лабораторных исследований с целью подтверждения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении. Партия рыбы передана под контроль государственной ветеринарной службы Кировской области для принятия решения о дальнейшем ее использовании.