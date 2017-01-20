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В Кировской области задержали партию рыбы, которую транспортировали с нарушениями.

Сегодня, 11:26 | Просмотров: 123 | Версия для печати
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Управление Россельхознадзора задержало крупную партию минтая в связи с нарушением температурного режима транспортировки.
 
Груз свежемороженного минтая поступил из Владивостока в одну из кирово-чепецких фирм.
 
Рыбу перевозили в четырех вагонах-термосах. Общий вес партии составил 171 тонну.
 
При досмотре продукции было выявлено нарушение температурного режима при транспортировке. Температура в толще рыбы составляла от −6°С до −8°С, что не соответствует требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции».
 
Температурный режим должен составлять −18°С.
 
Продукция задержана, отобраны пробы для лабораторных исследований с целью подтверждения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении. Партия рыбы передана под контроль государственной ветеринарной службы Кировской области для принятия решения о дальнейшем ее использовании.


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