В Кирове водитель "десятки" сбил пешехода.

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ДТП произошло вечером 17.05.2019 года.

На улице 8 Марта, напротив дома № 25, по предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2110» совершил наезд на 39-летнюю женщину.

Пешеход переходила проезжую часть дороги в неположенном месте.

В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована).

В целом за три дня на территории Кировской области произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.