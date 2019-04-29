В Кирове водитель "десятки" сбил пешехода.
ДТП произошло вечером 17.05.2019 года.
На улице 8 Марта, напротив дома № 25, по предварительным данным, 22-летний водитель «ВАЗ-2110» совершил наезд на 39-летнюю женщину.
Пешеход переходила проезжую часть дороги в неположенном месте.
В результате происшествия пешеход получила травмы (не госпитализирована).
В целом за три дня на территории Кировской области произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб и 12 получили травмы.
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