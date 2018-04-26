В Советском районе столкнулись две иномарки.

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Авария произошла в 17 часов 19.05.2019 года.

На 111 километре автодороги Киров-Советск-Яранск, по предварительным данным, 19-летняя водитель «Хендай Акцент» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения.

Там произошло столкновение с автомобилем «Тойота Королла».

В результате происшествия 39-летний водитель автомобиля «Тойоты» и его 41-летний пассажир получили травмы (не госпитализированы).