В Кирове водитель ВАЗ-21104 спровоцировал тройное ДТП.

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Авария произошла в 23 часа 18.05.2019 года.

На улице М.Конева, напротив дома № 5, по предварительным данным, 25-летний водитель «ВАЗ-21104» при повороте налево не убедился в безопасности маневра.

В результате произошло столкновение со встречным автомобилем «ВАЗ-21124» и стоявшим на парковке автомобилем «Шевроле».

В аварии 20-летняя пассажирка автомобиля «ВАЗ-21104» получила травмы (не госпитализирована).