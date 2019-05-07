В Зуевском районе оштрафовали предприятие за сброс загрязненных сточных вод.

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В 2018 году в реке Нартнице в границах поселка Октябрьский было зафиксировано превышение ПДК загрязняющих веществ в сточных водах.

Водоотведением в поселке занимается ООО ЖКХ «Родник». Было установлено, что именно это предприятие допустило попадание загрязненных сточных вод в реку.

За нарушение требований к охране водных объектов предприятие оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Природопользователь обжаловал постановление в Зуевском районном суде и в Кировском областном суде, ссылаясь на несоответствие техническим требованиям и необходимость модернизации используемых им на условиях аренды очистных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Решением суда жалобы оставлены без удовлетворения.

Напомним, что с 2019 года увеличен размер штрафа за нарушение требований к охране водных объектов. Теперь для должностных лиц штраф составляет 80 тысяч рублей (был 50 тысяч рублей), для юридических лиц - 300 тысяч рублей (был 150 тысяч рублей).