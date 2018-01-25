29-летний житель Кирово-Чепецка обокрал квартиру приятеля.

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Инцидент произошел 19 мая. В полицию обратился житель районного центра с сообщением о том, что из его квартиры украли телевизор и холодильник.

Выяснилось, в квартиру вор залез, выломав доску, которой был заколочен проем над входной дверью.

Далее похититель открыл замок изнутри и вынес бытовую технику.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался один из знакомых потерпевшего.

Молодого человека задержали и доставили в отдел, где он признался в содеянном. Также выяснилось, что похищенное он успел продать.

Расследование продолжается. Подозреваемому грозит наказание до 6 лет лишения свободы.

по информации УМВД по Кировской области