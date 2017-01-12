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В Кирове мать шестерых детей приговорили к одному году колонии.

Вчера, 19:29 | Просмотров: 115 | Версия для печати
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В ноябре 2018 года жительница г. Кирова освободилась из мест лишения свободы, где отбывала наказание за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека с применением оружия.
 
Спустя месяц после освобождения женщина вновь совершила два преступления: оба - умышленные причинения легкого вреда здоровью, которые вызвали кратковременное расстройство здоровья, с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.
 
В суде выяснилось, что женщина находится на 5 месяце беременности. Также оказалось, что подсудимая - мать шестерых малолетних детей и ранее была лишена родительских прав.
 
Но в итоге суд все-таки пришел к выводу о невозможности исправления подсудимой без изоляции ее от общества. Кировчанка была признана виновной. Беременной женщине назначили наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
 
Подсудимая была взята под стражу в зале суда.
 
по информации прокуратуры Первомайского района г. Кирова


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