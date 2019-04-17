В Слободском районе перевернулся фургон.

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Авария случилась в 15 часов 26.05.2019 года.

На 648-ом километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «ИВЕКО» уснул за рулем.

Автомобиль потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован). Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В целом за выходные дни на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 23 человека получили травмы.