В Слободском районе перевернулся фургон.
Авария случилась в 15 часов 26.05.2019 года.
На 648-ом километре автодороги Кострома-Шарья-Киров-Пермь, по предварительным данным, 58-летний водитель автомобиля «ИВЕКО» уснул за рулем.
Автомобиль потерял управление, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП водитель автомобиля получил травмы (не госпитализирован). Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
В целом за выходные дни на территории Кировской области произошло 13 ДТП, в которых 23 человека получили травмы.
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