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Новости / Происшествия

41-летнего жителя п. Мураши приговорили к 1 году колонии за жестокое обращение с животным.

Вчера, 17:21 | Просмотров: 156 | Версия для печати
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Инцидент произошел зимой 2019 года.
 
Жительница Мурашей нашла в одном из мусорных контейнеров изувеченную собаку.
 
Неравнодушные жители передали животное ветеринарам и сообщили о ЧП участковому. Полицейские установили хозяйку собаки, а затем и избившего ее злоумышленника.
 
Им оказался ранее судимый местный житель.
 
Выяснилось, что мужчина сначала избил собаку поленом. Затем протащил ее несколько метров по дороге и выкинул в контейнер.
 
Собака получила закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести, а также вывих левого глазного яблока. Глаз животному пришлось удалить.
 
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.
 
по информации УМВД по Кировской области.


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