41-летнего жителя п. Мураши приговорили к 1 году колонии за жестокое обращение с животным.

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Инцидент произошел зимой 2019 года.

Жительница Мурашей нашла в одном из мусорных контейнеров изувеченную собаку.

Неравнодушные жители передали животное ветеринарам и сообщили о ЧП участковому. Полицейские установили хозяйку собаки, а затем и избившего ее злоумышленника.

Им оказался ранее судимый местный житель.

Выяснилось, что мужчина сначала избил собаку поленом. Затем протащил ее несколько метров по дороге и выкинул в контейнер.

Собака получила закрытую черепно-мозговую травму средней тяжести, а также вывих левого глазного яблока. Глаз животному пришлось удалить.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок один год с отбыванием наказания в колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.

по информации УМВД по Кировской области.